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В Кремле прокомментировали задержание адвоката по делу Сафронова

Ведомости

Кремлю известно о задержании руководителя «Команды 29», адвоката бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова Ивана Павлова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Кремле не следят за данным делом и Пескову неизвестны причины задержания. 

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива», — сказал Песков. 

О задержании Павлова ранее сегодня сообщил другой адвокат «Команды 29», Евгений Смирнов. По его словам, в доме Павлова проводится обыск, адвоката задержали сотрудники ФСБ. Павлову вменяют ст. 310 УК — разглашение данных предварительного следствия.

Сам Павлов позже сообщил, что следствие вменяет ему преступление, которое он якобы совершил при передаче журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене. 

В конце декабря 2020 г. «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.

Ранее сегодня Сафронову продлили арест на два месяца, до 7 июля. Таким образом, он проведет год в СИЗО «Лефортово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных