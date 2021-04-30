Адвокат по делу Сафронова рассказал о причине его задержания
Следствие считает, что руководитель «Команды 29», адвокат бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов совершил преступление, передав журналистам «Ведомостей» копию постановления с его обвинением. Об адвокат сообщил журналистам, передает корреспондент «Ведомостей».
«Конкретно мне вменяется два обстоятельства: то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Второе, что я рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель», — сказал Павлов.
О задержании Павлова ранее сегодня сообщил другой адвокат «Команды 29», Евгений Смирнов. По его словам, в доме Павлова проводится обыск, адвоката задержали сотрудники ФСБ. Павлову вменяют статью 310 УК — разглашение данных предварительного следствия.
В конце декабря 2020 г. «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
Ранее сегодня Сафронову продлили арест на два месяца, до 7 июля. Таким образом он проведет год в СИЗО «Лефортово».