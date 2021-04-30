Канцлер Австрии предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

Также Курц и Путин обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения, борьбу с коронавирусом, ситуацию в Донбассе и события в Белоруссии. Кроме того, в Кремле сообщили, что «затрагивался и вопрос о А. Навальном».