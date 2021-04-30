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Канцлер Австрии предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

Ведомости

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину рассмотреть Вену в качестве места встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — говорится в сообщении. В свою очередь Курц подтвердил свое участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи.

Также Курц и Путин обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения, борьбу с коронавирусом, ситуацию в Донбассе и события в Белоруссии. Кроме того, в Кремле сообщили, что «затрагивался и вопрос о А. Навальном».

Впервые Курц заявил о возможности провести встречу Путина и Байдена в Вене в интервью издателю немецкого портала The Pioneer Габору Штейнгарту. Он тогда назвал «большой честью» проведение такого саммита в австрийской столице.

В ходе телефонного разговора 13 апреля Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.

Но уже через три дня, 15 апреля, Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга, 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В ответ Россия запретила въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации американского президента. Также Москва ограничила практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств.

Ранее по теме: Песков рассказал о затруднениях в решении по встрече Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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