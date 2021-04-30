Канцлер Австрии предложил Путину встретиться с Байденом в Вене
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину рассмотреть Вену в качестве места встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — говорится в сообщении. В свою очередь Курц подтвердил свое участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи.
Также Курц и Путин обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения, борьбу с коронавирусом, ситуацию в Донбассе и события в Белоруссии. Кроме того, в Кремле сообщили, что «затрагивался и вопрос о А. Навальном».
Впервые Курц заявил о возможности провести встречу Путина и Байдена в Вене в интервью издателю немецкого портала The Pioneer Габору Штейнгарту. Он тогда назвал «большой честью» проведение такого саммита в австрийской столице.
В ходе телефонного разговора 13 апреля Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.
Но уже через три дня, 15 апреля, Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга, 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ Россия запретила въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации американского президента. Также Москва ограничила практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств.