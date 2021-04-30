В Польше признали нарушение воздушного пространства Белоруссии

«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Республики Польши была нарушена государственная граница с Белоруссией в воздушном пространстве. Инцидент не был преднамеренным, был случайным и продолжался недолго», — говорится в сообщении.