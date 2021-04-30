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В Польше признали нарушение воздушного пространства Белоруссии

Ведомости

Самолет ВВС Польши случайно нарушил воздушное пространство Белоруссии, сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter.

«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Республики Польши была нарушена государственная граница с Белоруссией в воздушном пространстве. Инцидент не был преднамеренным, был случайным и продолжался недолго», — говорится в сообщении.

30 апреля минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение Польшей воздушного пространства республики. Как заявляет ведомство, подобный инцидент произошел второй раз за месяц: первый случай имел место 12 апреля. Тогда министерство обороны Польши заявило, что польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи государственной границы.

Белорусское ведомство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в республике и выразило ему озабоченность участившимися случаями нарушения белорусской госграницы. Минобороны также потребовало провести разбирательство по данному факту и проинформировать белорусскую сторону о его результатах.

Ранее по теме: Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушного пространства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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