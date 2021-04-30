В Польше признали нарушение воздушного пространства Белоруссии
Самолет ВВС Польши случайно нарушил воздушное пространство Белоруссии, сообщает оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter.
«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Республики Польши была нарушена государственная граница с Белоруссией в воздушном пространстве. Инцидент не был преднамеренным, был случайным и продолжался недолго», — говорится в сообщении.
30 апреля минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение Польшей воздушного пространства республики. Как заявляет ведомство, подобный инцидент произошел второй раз за месяц: первый случай имел место 12 апреля. Тогда министерство обороны Польши заявило, что польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи государственной границы.
Белорусское ведомство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в республике и выразило ему озабоченность участившимися случаями нарушения белорусской госграницы. Минобороны также потребовало провести разбирательство по данному факту и проинформировать белорусскую сторону о его результатах.