Албания одобрила применение вакцины «Спутник V»
Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня минздрав Турции также одобрил применение российской вакцины.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.