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Албания одобрила применение вакцины «Спутник V»

Ведомости

Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня минздрав Турции также одобрил применение российской вакцины.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Турция зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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