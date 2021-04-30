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Турция зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Ведомости

Минздрав Турции зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в РФПИ, отметив, что Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V».

Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç договорились о сотрудничестве для производства в стране вакцины «Спутник V». Турецкая компания осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск российской вакцины в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

28 апреля в турецком Минздраве сообщили, что Турция подписала соглашение о поставках 50 млн доз «Спутника V».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в 63 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

Ранее по теме: Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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