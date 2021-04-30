Турция зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Минздрав Турции зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в РФПИ, отметив, что Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V».
Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç договорились о сотрудничестве для производства в стране вакцины «Спутник V». Турецкая компания осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск российской вакцины в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.
28 апреля в турецком Минздраве сообщили, что Турция подписала соглашение о поставках 50 млн доз «Спутника V».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в 63 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.