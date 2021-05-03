Мишустин назначил Дмитрия Тетенькина замглавы Минприроды

Дмитрий Тетенькин родился 27 января 1976 г. в городе Райчихинск Амурской области. С 2012 по 2014 гг. занимал должность первого замминистра ЖКХ правительства региона, с 2014 по 2015 гг. он был замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 г. был назначен на должность зампредседателя правительства Амурской области. В августе 2018 г. он перешел на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.