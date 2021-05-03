Мишустин назначил Дмитрия Тетенькина замглавы Минприроды
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.
Дмитрий Тетенькин родился 27 января 1976 г. в городе Райчихинск Амурской области. С 2012 по 2014 гг. занимал должность первого замминистра ЖКХ правительства региона, с 2014 по 2015 гг. он был замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 г. был назначен на должность зампредседателя правительства Амурской области. В августе 2018 г. он перешел на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.
В апреле 2020 г. Тетенькин возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока. В январе этого года на посту гендиректора его сменил Эдуард Черкин.