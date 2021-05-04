В Белоруссии около 40 экс-сотрудников МВД лишат специальных званий
Около 40 сотрудников МВД Белоруссии будут лишены специальных званий, сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
«Это инициатива Министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий — званий сотрудников органов внутренних дел наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами», — цитирует агентство «БелТА» министра. По его словам, среди указанных сотрудников те, кто «ошибся в выборе профессии» и, когда были трудности, отказался исполнять свои служебные обязанности.
«Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были. Где-то до 40 сотрудников по всей стране. Все они уволены из органов внутренних дел», — отметил Кубраков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, сообщала пресс-служба белорусского президента. Причина лишения званий — дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране.