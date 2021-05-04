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В Белоруссии около 40 экс-сотрудников МВД лишат специальных званий

Ведомости

Около 40 сотрудников МВД Белоруссии будут лишены специальных званий, сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

«Это инициатива Министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий — званий сотрудников органов внутренних дел наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами», — цитирует агентство «БелТА» министра. По его словам, среди указанных сотрудников те, кто «ошибся в выборе профессии» и, когда были трудности, отказался исполнять свои служебные обязанности.

«Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были. Где-то до 40 сотрудников по всей стране. Все они уволены из органов внутренних дел», — отметил Кубраков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, сообщала пресс-служба белорусского президента. Причина лишения званий — дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных