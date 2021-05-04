В Белоруссии около 40 экс-сотрудников МВД лишат специальных званий

«Это инициатива Министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий — званий сотрудников органов внутренних дел наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами», — цитирует агентство «БелТА» министра. По его словам, среди указанных сотрудников те, кто «ошибся в выборе профессии» и, когда были трудности, отказался исполнять свои служебные обязанности.