Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России часть территории

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь. Только одной стране. Странно слышать такие вещи. Особенно публично. Но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно», — сказал президент в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».