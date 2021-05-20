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Путин пригрозил «выбить зубы» желающим «откусить» у России часть территории

Ведомости

Россия «выбьет зубы» тем, кто попробует «откусить» какую-либо часть ее территории, заявил президент Владимир Путин, комментируя возмущение некоторых лиц тем, что Сибирью владеет лишь одно государство.

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь. Только одной стране. Странно слышать такие вещи. Особенно публично. Но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно», — сказал президент в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Путин отметил, что исторически, когда Россия становится сильнее, другие государства находят поводы ограничить ее развитие. Для того, чтобы ответить на нападки, страна развивает свои вооруженные силы.

В то же время, по словам главы государства, Россия не идет по пути милитаризации своей экономики. Он отметил, что в этом году на национальную оборону выделено 3,116 трлн руб., или более $42 млрд. Это гораздо меньше, чем у США с $770 млрд и еще ряда стран. Россия же входит лишь в десятку стран по тратам на вооружение, резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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