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МИД Украины назвал условие для возобновления поставок воды в Крым

Ведомости

Украина возобновит поставки воды в Крым только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в комментарии «Укринформу».

«Николенко отметил, что позиция Украины в этом вопросе остается четкой: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», — сообщает издание.

По мнению представителя МИДа, именно развитие военных баз и строительство предприятий ВПК Россией в Крыму и вызвало проблемы с нехваткой воды, поскольку водных ресурсов на полуострове для бытового использования, по его словам, достаточно.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, в свою очередь, назвал заявление украинской стороны возмутительным.

«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен водой на 2021 г. и ближайшие годы. Вице-премьер отметил, что Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. «Геноцид, да, поддерживаю», — согласился Хуснуллин.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована.

Ранее по теме: Для нужд Симферополя и Алушты построят дополнительные водохранилища

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных