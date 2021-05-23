МИД Украины назвал условие для возобновления поставок воды в Крым
Украина возобновит поставки воды в Крым только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в комментарии «Укринформу».
«Николенко отметил, что позиция Украины в этом вопросе остается четкой: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», — сообщает издание.
По мнению представителя МИДа, именно развитие военных баз и строительство предприятий ВПК Россией в Крыму и вызвало проблемы с нехваткой воды, поскольку водных ресурсов на полуострове для бытового использования, по его словам, достаточно.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, в свою очередь, назвал заявление украинской стороны возмутительным.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен водой на 2021 г. и ближайшие годы. Вице-премьер отметил, что Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. «Геноцид, да, поддерживаю», — согласился Хуснуллин.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована.