Для нужд Симферополя и Алушты построят дополнительные водохранилища
Для нужд Симферополя планируется построить дополнительное водохранилище объемом 15 млн кубометров, а для Алушты на 8 млн кубометров. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».
«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште – 8 мсл кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал Аксенов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Крым прошел острую фазу нехватки воды, сейчас остается вопрос только по устойчивому водоснабжению Алушты.
«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером», — отметил глава Крыма.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г.