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Для нужд Симферополя и Алушты построят дополнительные водохранилища

Ведомости

Для нужд Симферополя планируется построить дополнительное водохранилище объемом 15 млн кубометров, а для Алушты на 8 млн кубометров. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште – 8 мсл кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал Аксенов (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, Крым прошел острую фазу нехватки воды, сейчас остается вопрос только по устойчивому водоснабжению Алушты. 

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером», — отметил глава Крыма. 

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных