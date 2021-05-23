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Песков объяснил обещание Путина желающим «откусить» у России часть территории

Ведомости

Россия готова и умеет дружить с другими государствами, но никогда не позволит кому-либо претендовать на свои территории. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о готовности «выбить зубы» тем, кто попробует «откусить» какую-либо часть ее территории.

20 мая в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» глава государства заявил, что иногда раздаются заявления о том, что России несправедливо принадлежат богатства такого региона, как Сибирь.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться», — заявил Путин.

По словам Пескова, президент тем самым «четко обозначил константу нашего мировоззрения». Россия хочет и умеет дружить с другими странами, но «дружба должна быть именно дружбой», а не менторством или диктатом.

«Но, мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных