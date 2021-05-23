Песков объяснил обещание Путина желающим «откусить» у России часть территории
Россия готова и умеет дружить с другими государствами, но никогда не позволит кому-либо претендовать на свои территории. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о готовности «выбить зубы» тем, кто попробует «откусить» какую-либо часть ее территории.
20 мая в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» глава государства заявил, что иногда раздаются заявления о том, что России несправедливо принадлежат богатства такого региона, как Сибирь.
«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать — что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться», — заявил Путин.
По словам Пескова, президент тем самым «четко обозначил константу нашего мировоззрения». Россия хочет и умеет дружить с другими странами, но «дружба должна быть именно дружбой», а не менторством или диктатом.
«Но, мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».