Президент Литвы заявил, что борт с Протасевичем вынудили сесть в Минске
Белоруссия принудила к посадке в минском аэропорту самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Каких-либо аргументов в поддержку своих слов Науседа не привел. Лидер Литвы призвал НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на угрозу белорусских властей международной гражданской авиации. Науседа также потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича.
Самолет, на котором летел Протасевич, следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта.
Как сообщали близкие к белорусским властям медиа, команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета.
Как сообщили сам Telegram-канал Nexta и правозащитный центр «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича и задержали.
Ранее в ноябре 2020 г. КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.