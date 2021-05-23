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Президент Литвы заявил, что борт с Протасевичем вынудили сесть в Минске

Ведомости

Белоруссия принудила к посадке в минском аэропорту самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Сегодня пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске службами белорусского режима», — написал он в Facebook.

Каких-либо аргументов в поддержку своих слов Науседа не привел. Лидер Литвы призвал НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на угрозу белорусских властей международной гражданской авиации. Науседа также потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича.

Самолет, на котором летел Протасевич, следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта.

Как сообщали близкие к белорусским властям медиа, команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета.

Как сообщили сам Telegram-канал Nexta и правозащитный центр «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича и задержали.

Ранее в ноябре 2020 г. КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.

Ранее по теме: В Минске задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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