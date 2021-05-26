Песков оценил версию Минска об инциденте с «минированием» самолета Ryanair

«Это все должно быть предметом какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы с вами видели заявление главы Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Соответственно если это не так, наверно, кто-то это опровергнет. Мы не видим никаких опровержений», — сказал Песков, в то же время отметив, что в Кремле «отфиксировали» опровержение «Хамас» информации о причастности ее членов к инциденту. Он также подчеркнул, что в Кремле не воспринимают слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об источнике сообщения как то, что к ложному минированию причастна Швейцария.