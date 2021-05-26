Песков оценил версию Минска об инциденте с «минированием» самолета Ryanair
Ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за сообщения о минировании, которое, по заявлению белорусских властей, было передано от лица радикальной палестинской группировки «Хамас» и пришло из Швейцарии, требует осмысления. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии Кремля к версиям произошедшего со стороны Минска.
«Это все должно быть предметом какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы с вами видели заявление главы Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Соответственно если это не так, наверно, кто-то это опровергнет. Мы не видим никаких опровержений», — сказал Песков, в то же время отметив, что в Кремле «отфиксировали» опровержение «Хамас» информации о причастности ее членов к инциденту. Он также подчеркнул, что в Кремле не воспринимают слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об источнике сообщения как то, что к ложному минированию причастна Швейцария.
«Здесь такие оговорки в этой ситуации очень нежелательны. К Швейцарии это не имеет никакого отношения»», — сказал Песков. В то же время он отметил, что в Кремле не видят «никаких оснований не доверять белорусской стороне» в том, что ей пришлось предложить экстренную посадку самолету из-за сообщения о минировании.
«Мы понимаем: она не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы», — сказал Песков. Он также упрекнул западные страны в нежелании разбираться в ситуации и в том, что они решили «рубить с плеча», введя ограничения в отношении авиасообщения с Минском после инцидента.
Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о ложном минировании самолета ирландской Ryanair, из-за которого он сел экстренно в Минске, пришло из Швейцарии, а также обосновал необходимость увода самолета в Минск близостью Белорусской АЭС. Комментируя вчерашние слова директора департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артема Сикорского о том, что сообщение было составлено от лица движения «Хамас», белорусский президент заявил, что это «не важно». «Хамас» уже опровергла эту информацию и заявила о попытке таким образом «демонизировать» организацию.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере. Евросоюз и Великобритания в ответ на действия Минска рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства, а также перестали принимать в своих аэропортах самолеты белорусских авиакомпаний. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией. Рассматриваются варианты дальнейших санкций в отношении Минска.