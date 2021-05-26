МИД Швейцарии ответил на заявление Лукашенко по самолету Ryanair
Швейцария не знала об угрозе минирования самолета Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном нахождении бомбы на борту, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алана Эльтшингера.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — сказал Эльтшингер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о ложном минировании самолета ирландской Ryanair, из-за которого он сел экстренно в Минске, пришло из Швейцарии, а также обосновал необходимость увода самолета в Минск близостью Белорусской АЭС.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.
Евросоюз и Великобритания в ответ на действия Минска рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства, а также перестали принимать в своих аэропортах самолеты белорусских авиакомпаний. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией. Рассматриваются варианты дальнейших санкций в отношении Минска.