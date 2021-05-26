МИД Швейцарии ответил на заявление Лукашенко по самолету Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.