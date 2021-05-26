В МИД Белоруссии оценили отмену плана полета рейса «Белавии»
Отмена властями Франции плана полета рейса Минск — Барселона авиакомпании «Белавиа» является безнравственным поступком и нарушением международного права, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, ответ которого на запрос агентства «БелТА» опубликован на сайте дипломатического ведомства.
«Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство», — оценил инцидент представитель МИД Белоруссии.
«Что касается международного права. Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО. Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал», — добавил он.
Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск). Однако сайт flightradar24 привел информацию, согласно которой борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики и так и не смог пересечь границу.
Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» со стороны Франции стал инцидент, произошедший накануне с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским телеграм-каналом «Желтые сливы», заявила, что она является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.
В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines. Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа» — запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.