В «Белавиа» объяснили запрет пересечь воздушную границу Польши рейсу до Барселоны
Самолету «Белавиа», летевшему в Барселону и вернувшемуся в Минск, не дали пройти через воздушное пространство Польши, так как лежащая на его маршруте Франция закрыла небо для белорусского перевозчика. Об этом заявили пресс-службе «Белавиа», передает «РИА Новости».
«За три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании», — сообщили в авиакомпании. Командиру воздушного судна эта информация была передана при наборе высоты через Управление воздушного движения Польши.
«Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск», — пояснили в «Белавиа». Незадолго до этого польский регулятор сначала подтверждал, а затем опровергал информацию о том, что не допустил самолет белорусской авиакомпании в свое воздушное пространство и лишь проинформировал его о решении Франции.
Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск). Однако сайт flightradar24 привел информацию, согласно которой борт сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики и так и не смог пересечь границу.
В то же время самолет «Белавиа» рейсом Минск — Варшава польские власти пропустили через границу.
Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» со стороны Франции стал инцидент, произошедший накануне с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским телеграм-каналом «Желтые сливы», заявила, что она является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.
В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines. Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа» — запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.