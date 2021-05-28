Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирии, передает пресс-служба Кремля.
«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – отметил Путин в поздравлении. По его словам, российская сторона продолжит оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении процесса политического урегулирования в стране.
В распространенном в пятницу заявлении российский МИД отметил, что состоявшиеся выборы являются суверенным делом Сирии и важным шагом на пути укрепления ее внутренней стабильности. Прозвучавшие некоторыми западными странами заявления об их нелегитимности являются очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации, подчеркнули в министерстве.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. В них приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов победил действующий глава государства Башар Асад, за него проголосовали 95,1% избирателей.