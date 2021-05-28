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Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирии, передает пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – отметил Путин в поздравлении. По его словам, российская сторона продолжит оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении процесса политического урегулирования в стране.

В распространенном в пятницу заявлении российский МИД отметил, что состоявшиеся выборы являются суверенным делом Сирии и важным шагом на пути укрепления ее внутренней стабильности. Прозвучавшие некоторыми западными странами заявления об их нелегитимности являются очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации, подчеркнули в министерстве.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. В них приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов победил действующий глава государства Башар Асад, за него проголосовали 95,1% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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