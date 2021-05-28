Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – отметил Путин в поздравлении. По его словам, российская сторона продолжит оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении процесса политического урегулирования в стране.