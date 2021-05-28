Песков ответил на заявление Microsoft о хакерской атаке российской группировки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил заявление Microsoft о хакерской атаке российской группировки Nobelium с утверждением об угрозе от программного обеспечения этой компании: оба утверждения носят голословный характер.
«Ничего не могу сказать, это такое абстрактное заявление. Это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения. Это будет такое же голословное обвинение. Просто чтобы какую-то параллель сравнительную провести», — сказал Песков журналистам.
На вопрос, может ли Песков прокомментировать эти вопросы, он сказал: «Я не могу их никак прокомментировать. Мы не располагаем такой информацией. Это же утверждает Microsoft, соответственно «Майкрософт» должен прояснить эти вопросы. Кремль такой информацией не обладает».
Ранее компания Microsoft сообщила об атаке российской хакерской группировки Nobelium на американские госорганы, аналитические центры, консалтинговые и неправительственные организации. По данным компании, всего целью хакеров было около 3 тыс. учетных записей 150 организаций. Наибольшее количество атак пришлось на организации в США, однако в целом их жертвы находились как минимум в 24 странах.