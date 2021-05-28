Песков ответил на заявление Microsoft о хакерской атаке российской группировки

«Ничего не могу сказать, это такое абстрактное заявление. Это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения. Это будет такое же голословное обвинение. Просто чтобы какую-то параллель сравнительную провести», — сказал Песков журналистам.