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Песков ответил на заявление Microsoft о хакерской атаке российской группировки

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил заявление Microsoft о хакерской атаке российской группировки Nobelium с утверждением об угрозе от программного обеспечения этой компании: оба утверждения носят голословный характер.

«Ничего не могу сказать, это такое абстрактное заявление. Это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения. Это будет такое же голословное обвинение. Просто чтобы какую-то параллель сравнительную провести», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, может ли Песков прокомментировать эти вопросы, он сказал: «Я не могу их никак прокомментировать. Мы не располагаем такой информацией. Это же утверждает Microsoft, соответственно «Майкрософт» должен прояснить эти вопросы. Кремль такой информацией не обладает».

Ранее компания Microsoft сообщила об атаке российской хакерской группировки Nobelium на американские госорганы, аналитические центры, консалтинговые и неправительственные организации. По данным компании, всего целью хакеров было около 3 тыс. учетных записей 150 организаций. Наибольшее количество атак пришлось на организации в США, однако в целом их жертвы находились как минимум в 24 странах.

Ранее по теме: Microsoft сообщила о кибератаке на правозащитные организации США из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных