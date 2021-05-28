Песков предрек потерю жизнеспособности Договора по открытому небу
Договор по открытому небу потеряет свою жизнеспособность после выхода из него России и США, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Договор остается. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. А все остальное относится, конечно же, к вопросам стратегической стабильности, к вопросам укрепления доверия, частью которого являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — прокомментировал он отказ США от участия в договоре, передает корреспондет «Ведомостей».
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация теперь уже бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Сегодня Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что власти США официально уведомили их об отказе вновь присоединиться к соглашению.
МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент страны Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Госдума поддержала выход России из соглашения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г. Его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности.