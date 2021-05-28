Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Песков предрек потерю жизнеспособности Договора по открытому небу

Ведомости

Договор по открытому небу потеряет свою жизнеспособность после выхода из него России и США, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Договор остается. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. А все остальное относится, конечно же, к вопросам стратегической стабильности, к вопросам укрепления доверия, частью которого являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — прокомментировал он отказ США от участия в договоре, передает корреспондет «Ведомостей».

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация теперь уже бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Сегодня Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что власти США официально уведомили их об отказе вновь присоединиться к соглашению.

МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму президент страны Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Госдума поддержала выход России из соглашения. 

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г. Его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности.

Ранее по теме: МИД России подтвердил отказ США вернуться в Договор по открытому небу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных