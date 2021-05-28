Песков предрек потерю жизнеспособности Договора по открытому небу

«Договор остается. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность. А все остальное относится, конечно же, к вопросам стратегической стабильности, к вопросам укрепления доверия, частью которого являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — прокомментировал он отказ США от участия в договоре, передает корреспондет «Ведомостей».