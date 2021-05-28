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Глава Ryanair обвинил Минск в предоставлении неточной информации о посадке самолета

Ведомости

Генеральный директор ирландской Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета компании в Минске 23 мая, сообщил Reuters.

Как отмечает издание, 26 мая топ-менеджер направил письмо министерству транспорта Белоруссии, в котором назвал расшифровку переговоров авиадиспетчеров республики с экипажем самолета «ложной и неточной». О’Лири пояснил, что просьба пилота самолета связаться с Ryanair после получения сообщения о минировании воздушного судна была отклонена, так что ему не оставалось ничего другого, кроме как приземлиться в Минске.

«Командующему пилоту не оставалось ничего другого, кроме как приземлиться в Минске, когда Минское УВД сообщило ему о реальной угрозе взрыва самолета, но Минское УВД отказалось связаться с Ryanair, ложно заявив, что Ryanair Ops не ответила на телефонные звонки», — сказано в письме гендиректора авиакомпании, которое цитирует Reuters.

Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Пилот также попросил выделить ему частоту для связи с Ryanair. Из стенограммы не ясно, была ли исполнена его просьба.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. До этого молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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