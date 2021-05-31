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Меркель и Макрон анонсировали новые «точечные» санкции против Белоруссии

Ведомости

Против Белоруссии будут введены «точечные» санкции из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Необходимость новых санкций отметил и французский лидер.

«Мы реализуем сейчас санкции (против Белоруссии) очень точечно», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров. Она добавила, что Германия осуждает «то, что делает Лукашенко с гражданским обществом» и это «противоречит стандартам и ценностям» Берлина.

«Европа не может сделать ничего боле полезного, кроме как наложить санкции столь быстро, как те, что мы уже наложили в связи с тем вмешательством, которое власти Белоруссии предприняли», — сказал Макрон.

Евросоюз 24 мая уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний садиться в своих аэропортах, а европейским перевозчикам рекомендовал избегать воздушного пространства Белоруссии. Обходными маршрутами пользуются уже более десятка авиакомпаний ЕС. Отдельно закрыли свои аэропорты для самолетов крупнейшего белорусского перевозчика «Белавиа» Великобритания, Франция, Чехия и другие страны. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии, не уточнив, какими они будут.

Эта реакция европейских государств была спровоцирована инцидентом с самолетом Ryanair. Самолет ирландского лоукостера, 23 мая следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они арестованы.

Ранее по теме: Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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