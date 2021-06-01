В МИД Германии ответили Зеленскому на просьбу о поставках оружия
Поставки оружия не помогут в разрешении конфликта в Донбассе политическим путем, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, слова которого передает «РИА Новости».
«С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (в Донбассе) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)», — сказал министр перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить оружие Киеву.
В марте сообщалось, что Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. Пентагон отмечал, что остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные конгрессом США, будут предоставлены, когда Минобороны в сотрудничестве с госдепартаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.