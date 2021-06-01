В МИД Германии ответили Зеленскому на просьбу о поставках оружия

«С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (в Донбассе) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)», — сказал министр перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.