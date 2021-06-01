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В МИД Германии ответили Зеленскому на просьбу о поставках оружия

Ведомости

Поставки оружия не помогут в разрешении конфликта в Донбассе политическим путем, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, слова которого передает «РИА Новости».

«С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (в Донбассе) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)», — сказал министр перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить оружие Киеву.

В марте сообщалось, что Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $125 млн. Пентагон отмечал, что остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные конгрессом США, будут предоставлены, когда Минобороны в сотрудничестве с госдепартаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных