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Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на саммит президентов

Ведомости

Президент США Джо Байден никогда не сдерживался в высказывании своих опасений, на саммите с президентом России Владимиром Путиным он также будет откровенен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на вопрос журналистов, не будет ли саммит «неловким» после слов Байдена, назвавшего российского президента «убийцей».

7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». После этого российский посол в США Анатолий Антонов уехал в Москву для консультаций. Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле, после введения очередных американских санкций в отношении России.

«Президент давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или вопросы, когда их (россиян. – Ведомости) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет откровенным в этом и на этой встрече», — заявила Псаки.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных