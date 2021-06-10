Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на саммит президентов
Президент США Джо Байден никогда не сдерживался в высказывании своих опасений, на саммите с президентом России Владимиром Путиным он также будет откровенен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на вопрос журналистов, не будет ли саммит «неловким» после слов Байдена, назвавшего российского президента «убийцей».
7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». После этого российский посол в США Анатолий Антонов уехал в Москву для консультаций. Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле, после введения очередных американских санкций в отношении России.
«Президент давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или вопросы, когда их (россиян. – Ведомости) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет откровенным в этом и на этой встрече», — заявила Псаки.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.