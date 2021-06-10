Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на саммит президентов

7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». После этого российский посол в США Анатолий Антонов уехал в Москву для консультаций. Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле, после введения очередных американских санкций в отношении России.