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Захарова сообщила об отказе НАТО от участия в конференции по безопасности в Москве

Ведомости

Руководство НАТО отказалось принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии» — сказала Захарова. По ее словам, руководство альянса стремится опровергнуть каждое заявление России о готовности к взаимодействию.

«[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же», — пояснила представитель российского МИДа.

«Мы открыты к диалогу с альянсом. Созыв заседания Совета Россия — НАТО востребован только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности», — сказала Захарова, отметив, что это потребует участия военных. «Но мы же знаем, что НАТО — военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного», — добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных