Захарова сообщила об отказе НАТО от участия в конференции по безопасности в Москве
Руководство НАТО отказалось принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии» — сказала Захарова. По ее словам, руководство альянса стремится опровергнуть каждое заявление России о готовности к взаимодействию.
«[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же», — пояснила представитель российского МИДа.
«Мы открыты к диалогу с альянсом. Созыв заседания Совета Россия — НАТО востребован только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности», — сказала Захарова, отметив, что это потребует участия военных. «Но мы же знаем, что НАТО — военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного», — добавила она.