Захарова сообщила об отказе НАТО от участия в конференции по безопасности в Москве

«Мы открыты к диалогу с альянсом. Созыв заседания Совета Россия — НАТО востребован только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности», — сказала Захарова, отметив, что это потребует участия военных. «Но мы же знаем, что НАТО — военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного», — добавила она.