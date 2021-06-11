Посольство России заявило о нагнетании напряженности в Европе из-за США
Использование бомбардировщиков США B-52H в ходе учений НАТО в Балтийском море Baltops создает напряженность в Европе, заявило посольство России в США в своем аккаунте в Twitter.
«Применение пентагоном в маневрах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе», — отметили в посольстве.
Такие действия «омрачают атмосферу» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорится в сообщении. Посольство призвало Соединенные штаты «коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте» и прекратить опасную активность у российских границ.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о формировании 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе в связи в ответ на действия НАТО. В частности, поводом для этого стала многократно возросшая активность стратегической авиации ВВС США у границ России, а также рост военной активности НАТО в целом и подготовка крупнейших за 30 лет учений в Европе. О планах российских военных создать 20 новых частей и соединений «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще в 2019 г.