Посольство России заявило о нагнетании напряженности в Европе из-за США

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о формировании 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе в связи в ответ на действия НАТО. В частности, поводом для этого стала многократно возросшая активность стратегической авиации ВВС США у границ России, а также рост военной активности НАТО в целом и подготовка крупнейших за 30 лет учений в Европе. О планах российских военных создать 20 новых частей и соединений «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще в 2019 г.