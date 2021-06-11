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Посольство России заявило о нагнетании напряженности в Европе из-за США

Ведомости

Использование бомбардировщиков США B-52H в ходе учений НАТО в Балтийском море Baltops создает напряженность в Европе, заявило посольство России в США в своем аккаунте в Twitter.

«Применение пентагоном в маневрах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе», — отметили в посольстве.

Такие действия «омрачают атмосферу» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорится в сообщении. Посольство призвало Соединенные штаты «коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте» и прекратить опасную активность у российских границ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о формировании 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе в связи в ответ на действия НАТО. В частности, поводом для этого стала многократно возросшая активность стратегической авиации ВВС США у границ России, а также рост военной активности НАТО в целом и подготовка крупнейших за 30 лет учений в Европе. О планах российских военных создать 20 новых частей и соединений «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных