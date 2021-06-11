В Донбассе заявили о гибели пяти ополченцев ЛНР при нападении ВСУ
В результате нападения диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции формирований непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) погибли пять ополченцев. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР, передает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в заявлении, президент Украины Владимир Зеленский своим приездом в район линии соприкосновения сторон в Донбассе 8-9 июня и заявлением о готовности Киева решить конфликт силовым путем «фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации». «11 июня т.г. диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе н.п. Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников Республики», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что ополченцы были убиты с использованием специального вооружения, в том числе иностранного. Представитель Народной милиции ЛНР предположил, что целью нападения диверсантов ВСУ был «вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий».
Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась полтора месяца назад, в начале мая. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму.
В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям. К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.