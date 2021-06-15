На Украине предложили лишить жителей Крыма налоговых льгот

В пояснительной записке отмечается, что на в настоящее время действует практика перерегистрации юридического лица на территории Украины при том, что компания фактически работает в Крыму. Если такая перерегистрация совершилась, доходы работников и компании облагаются согласно налоговому законодательству Украины. А компания, которая зарегистрирована в Крыму, освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и не подвергается проверкам со стороны контролирующих органов.