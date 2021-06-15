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На Украине предложили лишить жителей Крыма налоговых льгот

Ведомости

В Верховную раду Украины внесли законопроект, которым предполагается отмена статуса свободной экономической зоны (ОЭЗ) в Крыму, созданной в 2014 г. В случае принятия законопроекта, для жителей полуострова будут распространяться аналогичные налоговые правила, какие действуют на Украине. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента Украины.

«Общий подход к созданию на временно оккупированной территории Украины свободной экономической зоны уже устарел, он не соответствует ситуации длительной оккупации», — объясняется необходимость отмены этого статуса для полуострова в пояснительной записке к документу. Законопроектом предлагается приравнять правовой статус республики Крым и города Севастополь к другим «временно оккупированным» территориям Донбасса (контролируются непризнанными ДНР и ЛНР) и населенным пунктам на линии разграничения.

Сейчас украинцы, проживающие в Крыму, приравнены законодательством страны к иностранцам и не платят Киеву налоги и сборы. В то же время они лишены прав на украинскую пенсию и банковские услуги.

В пояснительной записке отмечается, что на в настоящее время действует практика перерегистрации юридического лица на территории Украины при том, что компания фактически работает в Крыму. Если такая перерегистрация совершилась, доходы работников и компании облагаются согласно налоговому законодательству Украины. А компания, которая зарегистрирована в Крыму, освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и не подвергается проверкам со стороны контролирующих органов.

Последствием принятия законопроекта об отмене ОЭЗ на территории Крыма может стать запрет на выдачу акцизных марок подакцизным товарам, произведенным юрлицами на территории Крыма, а также ввоз этих товаров на территорию Украины. В список таких товаров входит алкоголь и табачная продукция.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных