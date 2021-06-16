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«Дочка» «Газпрома» ответила на угрозы Пашиняна завести уголовные дела

Ведомости

Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром Армения» — ответила на угрозы исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна об уголовной ответственности для сотрудников компании из-за якобы поддержки политических сил внутри страны. 

«ЗАО "Газпром Армения" — аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы», — рассказали в пресс-службе компании (цитата по Sputnik Армения). 

16 июня Пашинян заявил на митинге в Вайоц Дзоре, что «Газпром Армения» принуждает своих сотрудников к участию в политических акциях. 

Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, если подтвердится информация, что руководство влияет на предвыборные процессы в стране, сообщало агентство. 

«Поступает много сигналов, что, например, руководство "Газпром Армения" приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то… Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое, это будет иметь очень тяжелые последствия», — сказал Пашинян на встрече со своими избирателями. 

Ранее по теме: Пашинян заявил о попытке Баку повлиять на результаты выборов в Армении
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных