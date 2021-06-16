«Дочка» «Газпрома» ответила на угрозы Пашиняна завести уголовные дела

«Поступает много сигналов, что, например, руководство "Газпром Армения" приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то… Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое, это будет иметь очень тяжелые последствия», — сказал Пашинян на встрече со своими избирателями.