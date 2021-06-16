«Дочка» «Газпрома» ответила на угрозы Пашиняна завести уголовные дела
Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром Армения» — ответила на угрозы исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна об уголовной ответственности для сотрудников компании из-за якобы поддержки политических сил внутри страны.
«ЗАО "Газпром Армения" — аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы», — рассказали в пресс-службе компании (цитата по Sputnik Армения).
16 июня Пашинян заявил на митинге в Вайоц Дзоре, что «Газпром Армения» принуждает своих сотрудников к участию в политических акциях.
Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, если подтвердится информация, что руководство влияет на предвыборные процессы в стране, сообщало агентство.
«Поступает много сигналов, что, например, руководство "Газпром Армения" приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то… Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое, это будет иметь очень тяжелые последствия», — сказал Пашинян на встрече со своими избирателями.