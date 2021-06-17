В Кремле подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но конкретные шаги к организации такой встречи не предпринимались, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока как мы знаем никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским после встречи с президентом США Джо Байденом.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский президент ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».
26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.