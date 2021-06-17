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В Кремле подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским

Ведомости

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но конкретные шаги к организации такой встречи не предпринимались, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока как мы знаем никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским после встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский президент ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.

Ранее по теме: МИД Украины назвал примерную дату встречи Зеленского с Байденом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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