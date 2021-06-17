В Кремле подтвердили готовность Путина к встрече с Зеленским

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока как мы знаем никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским после встречи с президентом США Джо Байденом.