Путин назвал Байдена профессионалом
Президент США Джо Байден искусный профессионал, который хорошо ориентируется «в материале». Он выглядит бодрым, а образ, который рисуется в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам прошедшей накануне встречи с американским лидером в Женеве.
«Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
«Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале», — добавил Путин. Российский президент отметил, что американский лидер в личном общении собран и «понимает, чего он хочет добиться».
«И делает очень искусно это. Это сразу чувствуется», — добавил Путин, выразив надежду, что Байдену «дадут спокойно работать».
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Саммит продлился более трех часов. На ней обсуждались проблемы Белоруссии, Украины, Сирии, Ближнего Востока и другие. Как позже пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в целом саммит прошел «со знаком плюс», в частности, стороны подчеркнули безальтернативность Минских соглашений по Донбассу. Однако среди тем, где оказалось невозможным совместить позиции, оказалась ситуация в Белоруссии.
Также поднимались и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.