Путин назвал Байдена профессионалом

«Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.