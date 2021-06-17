Песков оценил итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве

«Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, прошел он скорее со знаком плюс», — сказал Песков. По его словам, основным результатом встречи является то, что российский и американский лидеры «имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать».