Песков оценил итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».
«Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, прошел он скорее со знаком плюс», — сказал Песков. По его словам, основным результатом встречи является то, что российский и американский лидеры «имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать».
«Это тоже произошло, и это тоже плюс», — подчеркнул Песков. В числе тех вопросов, где была констатирована невозможность сблизить позиции, пресс-секретарь президента ранее сегодня назвал ситуацию в Белоруссии.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве накануне, 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Кроме Белоруссии на ней обсуждались также проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.