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Песков оценил итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве

Ведомости

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».

«Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, прошел он скорее со знаком плюс», — сказал Песков. По его словам, основным результатом встречи является то, что российский и американский лидеры «имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать».

США и Россия признали невозможность победы в ядерной войне

Возврат послов и начало диалога по вопросам безопасности – главные итоги встречи в Женеве

«Это тоже произошло, и это тоже плюс», — подчеркнул Песков. В числе тех вопросов, где была констатирована невозможность сблизить позиции, пресс-секретарь президента ранее сегодня назвал ситуацию в Белоруссии.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве накануне, 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Кроме Белоруссии на ней обсуждались также проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.

Ранее по теме: Байден рассказал о договоренностях с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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