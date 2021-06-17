МИД назвал сроки возвращения российского посла в США
Российский посол в США Анатолий Антонов уже на следующей рабочей неделе будет в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», — сказала Захарова на брифинге.
Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
В апреле уже посол США в России Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы.