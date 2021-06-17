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Захарова охарактеризовала саммит НАТО цитатой из стихотворения Лермонтова

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус», говоря о прошедшем 14 июня саммите НАТО и его итоговых документах.

«Приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!». Мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением», – сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, итоги саммита были ожидаемы: НАТО «мечтает» о глобальной роли и готовится к соперничеству с Китаем, чьи «стремления и напористое поведение» объявлены вызовом для Евроатлантики.

«Каждый раз, когда читаешь все эти итоговые документы из года в год – про угрозы, вызовы – проходят года, а эти угрозы и вызовы не подтверждаются. Они, оказывается, приходят совсем с других направлений, связаны с другими проблемами», – объяснила официальный представитель МИД.

В частности, в ходе саммита прозвучали угрозы применения ст.5 о коллективной обороне в случае нападения в космосе и атак в киберпространстве, было сказано об «агрессивных действиях» России, которые в коммюнике встречи названы угрозой евроатлантической безопасности. Альянс потребовал от Москвы приверженности международному праву и своим обязательствам, пообещав в противном случае продолжать курс на «сдерживание» страны, подчеркнула Захарова.

В совместном коммюнике, выпущенном по итогам прошедшего 14 июня саммита НАТО, Россия возглавила список угроз для альянса, сообщал Deutsche Welle. Отмечалось, что НАТО не вернется «к обычному ведению дел» с Москвой, пока та не докажет своей приверженности принципам международного права и не будет нести соразмерную ответственность.

Ранее по теме: МИД ответил на объявление России и Китая главными угрозами для НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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