Захарова охарактеризовала саммит НАТО цитатой из стихотворения Лермонтова

«Приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!». Мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением», – сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, итоги саммита были ожидаемы: НАТО «мечтает» о глобальной роли и готовится к соперничеству с Китаем, чьи «стремления и напористое поведение» объявлены вызовом для Евроатлантики.