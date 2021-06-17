Захарова охарактеризовала саммит НАТО цитатой из стихотворения Лермонтова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус», говоря о прошедшем 14 июня саммите НАТО и его итоговых документах.
«Приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!». Мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением», – сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, итоги саммита были ожидаемы: НАТО «мечтает» о глобальной роли и готовится к соперничеству с Китаем, чьи «стремления и напористое поведение» объявлены вызовом для Евроатлантики.
«Каждый раз, когда читаешь все эти итоговые документы из года в год – про угрозы, вызовы – проходят года, а эти угрозы и вызовы не подтверждаются. Они, оказывается, приходят совсем с других направлений, связаны с другими проблемами», – объяснила официальный представитель МИД.
В частности, в ходе саммита прозвучали угрозы применения ст.5 о коллективной обороне в случае нападения в космосе и атак в киберпространстве, было сказано об «агрессивных действиях» России, которые в коммюнике встречи названы угрозой евроатлантической безопасности. Альянс потребовал от Москвы приверженности международному праву и своим обязательствам, пообещав в противном случае продолжать курс на «сдерживание» страны, подчеркнула Захарова.
В совместном коммюнике, выпущенном по итогам прошедшего 14 июня саммита НАТО, Россия возглавила список угроз для альянса, сообщал Deutsche Welle. Отмечалось, что НАТО не вернется «к обычному ведению дел» с Москвой, пока та не докажет своей приверженности принципам международного права и не будет нести соразмерную ответственность.