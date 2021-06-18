В Белом доме заявили, что Байден «бросил вызов» Путину во время встречи в Женеве
Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве 16 июня бросил вызов президенту России Владимиру Путину по вопросам, связанным с правами человека, заявил госсекретарь США Джейк Салливан. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.
«Джо Байден прямо бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека, включая несправедливое задержание Алексея Навального, усилия по подавлению радио "Свободная Европа" / Радио "Свобода" (внесено в список СМИ-иноагентов. – Ведомости)», — сказал Салливан.
В ходе пресс-конференции после встречи с Байденом Путин заявил, что основатель ФБК (Признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексей Навальный сознательно вернулся из Германии в Россию. По мнению президента, он «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным».
На своей пресс-конференции после саммита Байден рассказал, что ясно дал понять Путину, что последствия смерти Навального будут «катастрофическими» для России.
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл в Москву из Берлина, где проходил лечение. Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.
Саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики. После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности и т.д.