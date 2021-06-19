Посол США ожидает скорого возвращения в Россию
Посол США в России Джон Салливан ожидает, что в скором времени вернется в Москву, сообщил в Twitter официальный представитель дипмиссии Джейсон Ребхольц.
«После важного саммита я с нетерпением жду возможности скоро вернуться в Москву», — привел слова Салливана представитель посольства.
Посол добавил, что дипмиссия продолжит выполнять директивы президента США Джо Байдена, изложенные на саммите в Женеве, в том числе в области стратегической стабильности, прав человека, стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ранее российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня сообщила, что Антонов вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.