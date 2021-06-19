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Посол США ожидает скорого возвращения в Россию

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан ожидает, что в скором времени вернется в Москву, сообщил в Twitter официальный представитель дипмиссии Джейсон Ребхольц.

«После важного саммита я с нетерпением жду возможности скоро вернуться в Москву», — привел слова Салливана представитель посольства.

Посол добавил, что дипмиссия продолжит выполнять директивы президента США Джо Байдена, изложенные на саммите в Женеве, в том числе в области стратегической стабильности, прав человека, стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Ранее российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.

16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня сообщила, что Антонов вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.

Ранее по теме: Россия и США договорились о возвращении послов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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