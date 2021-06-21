Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент страны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на итоги подсчета голосов. Она набрала 53,92% голосов.
По данным ЦИК, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,23% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%.
Ранее Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной». В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».