Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Ранее Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной». В ближайшие дни Пашинян намерен начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».