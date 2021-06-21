Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма

О продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя еще на год, до 23 июня 2022 года, Совет ЕС объявил 21 июня. В заявлении отмечается, что в ЕС не признают «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией» и продолжают осуждать это «нарушение международного права».