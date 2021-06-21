Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европейского союза о продлении санкций против Крыма и Севастополя. По ее словам, ЕС знает, какой будет ответ России.
«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может», — сказала Захарова.
О продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя еще на год, до 23 июня 2022 года, Совет ЕС объявил 21 июня. В заявлении отмечается, что в ЕС не признают «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией» и продолжают осуждать это «нарушение международного права».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции.