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Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Европейского союза о продлении санкций против Крыма и Севастополя. По ее словам, ЕС знает, какой будет ответ России.

«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может», — сказала Захарова.

О продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя еще на год, до 23 июня 2022 года, Совет ЕС объявил 21 июня. В заявлении отмечается, что в ЕС не признают «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией» и продолжают осуждать это «нарушение международного права».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных