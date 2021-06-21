Нарышкин: точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней

«В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е. Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения», — пишет Нарышкин в своей статье. Он также добавляет, что 19 июня советский агент в Гестапо сообщил Москве уже точное время нападения нацистской Германии на СССР. Он сообщил советскому разведчику, что это произойдет после трех утра 22 июня.