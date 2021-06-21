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Нарышкин: точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней

Ведомости

Резидент советской разведки в Финляндии 11 июня 1941 г. назвал точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, пишет в своей статье в журнале «Национальная оборона» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Статья приурочена к 80-летию годовщины начала Великой Отечественной войны

«В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е. Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения», — пишет Нарышкин в своей статье. Он также добавляет, что 19 июня советский агент в Гестапо сообщил Москве уже точное время нападения нацистской Германии на СССР. Он сообщил советскому разведчику, что это произойдет после трех утра 22 июня.

Нарышкин в статье также отмечает, что советская внешняя разведка, несмотря на репрессии 1930-х годов, смогла быстро восстановиться.

Кроме того, статью по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны готовит и президент России Владимир Путин. Как отмечал телеканал «Россия 1», публикация выйдет в одном из ведущих немецких изданий. В каком именно, пока не уточняется.

В 2020 г. Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны. В публикации президент рассуждал о причинах начала войны, пакте Молотова ‒ Риббентропа, обвинениях в адрес Сталина, роли Красной армии в разгроме нацизма и рассекречивании военных архивов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных