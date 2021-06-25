Вице-спикер Госдумы Лебедев отказался от участия в выборах
Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.
«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», — сообщил Лебедев. По его словам, данное решение не является спонтанным. «Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией». — уточнил он.
Лебедев поблагодарил за работу членов партии ЛДПР, депутатов Госдумы от фракции партии, руководителей фракций Госдумы и спикера думы Вячеслава Володина.
Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Впервые он стал депутатом Государственной думы в 1999 г. по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно работал в Госдуме, в 2011 г. стал вице-спикером.