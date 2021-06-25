Вице-спикер Госдумы Лебедев отказался от участия в выборах

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», — сообщил Лебедев. По его словам, данное решение не является спонтанным. «Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией». — уточнил он.