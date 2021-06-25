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Вице-спикер Госдумы Лебедев отказался от участия в выборах

Ведомости

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», — сообщил Лебедев. По его словам, данное решение не является спонтанным. «Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией». — уточнил он.

Лебедев поблагодарил за работу членов партии ЛДПР, депутатов Госдумы от фракции партии, руководителей фракций Госдумы и спикера думы Вячеслава Володина.

Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Впервые он стал депутатом Государственной думы в 1999 г. по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно работал в Госдуме, в 2011 г. стал вице-спикером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных