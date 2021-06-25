Путин и эмир Катара обсудили чемпионат мира по футболу 2022 года

«Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — говорится в сообщении Кремля.