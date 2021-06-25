Путин и эмир Катара обсудили чемпионат мира по футболу 2022 года
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2022 г. в Катаре.
«Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, стороны подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-катарского сотрудничества и условились о контактах на различных уровнях.