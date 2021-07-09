В Совбезе оценили шансы на мирное урегулирование ситуации в Афганистане
Мирное урегулирование ситуации в Афганистане возможно при наличии воли всех афганцев, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, слова которого передает ТАСС.
«Шансы всегда есть, если будет добрая воля всех сторон, прежде всего [участников] внутриафганского примирения», — сказал заместитель секретаря СБ.
По его словам, из Афганистана для России проистекает целый ряд вызовов и угроз, а по линии Совбеза регулярно ведутся контакты с афганским руководством. «Мы их намерены поддерживать и в контексте ухудшения ситуации в стране», — отметил Венедиктов.
«Мы получаем информацию о росте их [талибов] влияния, о захвате тех или иных уездов, но пока однозначно говорить о том, что [у талибов есть шанс вернуться к контролю над Афганистаном], я думаю, преждевременно», — добавил замсекретаря Совбеза.
Накануне в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса «Талибана» (запрещен в России). Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».
Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана», при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями протяженности государственной границы.