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Минторг США внес в черный список три российские компании и трех граждан

Ведомости

Министерство торговли США внесло в черный список три российские компании и трех россиян, которые якобы пытались закупить американские электронные компоненты для развития российских военных программ, говорится в соответствующем документе.

В список вошли ООО «Тесон», группа компаний «Радиант», ООО «Трейд-Компонент» и связанные с ними физические лица: Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко.

«В частности, ООО "Тесон", группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент» участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для развития российских военных программ», — говорится в документе.

Также в черный список добавили более десяти компаний из Китая и организации, которые базируются или имеют представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ и Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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