Минторг США внес в черный список три российские компании и трех граждан
Министерство торговли США внесло в черный список три российские компании и трех россиян, которые якобы пытались закупить американские электронные компоненты для развития российских военных программ, говорится в соответствующем документе.
В список вошли ООО «Тесон», группа компаний «Радиант», ООО «Трейд-Компонент» и связанные с ними физические лица: Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко.
«В частности, ООО "Тесон", группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент» участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для развития российских военных программ», — говорится в документе.
Также в черный список добавили более десяти компаний из Китая и организации, которые базируются или имеют представительства в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ и Великобритании.