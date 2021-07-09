«Росатом» сообщил о планах ИГ получить доступ к радиоактивным материалам

В сентябре 2020 г. посольство США в Москве неофициально проинформировало МИД России о намерении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) получить доступ к радиоактивным материалам на российской территории. Об этом говорится в отчете «Росатома» за прошлый год.