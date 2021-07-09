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«Росатом» сообщил о планах ИГ получить доступ к радиоактивным материалам

Ведомости

В сентябре 2020 г. посольство США в Москве неофициально проинформировало МИД России о намерении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) получить доступ к радиоактивным материалам на российской территории. Об этом говорится в отчете «Росатома» за прошлый год.

В итоге в том же месяце на всех ядерных и радиационных объектах российской атомной отрасли было организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты.

«Во взаимодействии с территориальными органами Федеральной службы безопасности и силами охраны проведены мероприятия по проверке работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности действий сил реагирования», — говорится в отчете «Росатома».

Ранее ФСБ сообщила, что в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГ в Москве и ряде регионов страны. Шесть террористов уничтожены, двое задержаны.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве и ряде регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных