«Росатом» сообщил о планах ИГ получить доступ к радиоактивным материалам
В сентябре 2020 г. посольство США в Москве неофициально проинформировало МИД России о намерении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) получить доступ к радиоактивным материалам на российской территории. Об этом говорится в отчете «Росатома» за прошлый год.
В итоге в том же месяце на всех ядерных и радиационных объектах российской атомной отрасли было организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты.
«Во взаимодействии с территориальными органами Федеральной службы безопасности и силами охраны проведены мероприятия по проверке работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности действий сил реагирования», — говорится в отчете «Росатома».
Ранее ФСБ сообщила, что в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГ в Москве и ряде регионов страны. Шесть террористов уничтожены, двое задержаны.