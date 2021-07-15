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Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

Ведомости

Принятые в 2020 г. поправки в Конституцию стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, заявил президент России Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к основному закону.

«В 2020 г. в России произошли важные конституционные преобразования. Они отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Главными авторами изменений Конституции Путин назвал российских граждан, чьи ключевые инициативы были обобщены в ходе широкой дискуссии. При подготовке поправок был учтен мировой опыт и современные тенденции развития конституционного права. Глава государства отметил, что принятая почти 30 лет назад Конституция доказала свою эффективность и еще многие десятилетия будет оставаться «надежным правовым фундаментом страны». Однако Основной закон страны – «не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ».

Поправки в Конституцию, принятые в 2020 г., дали возможность Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания. Всенародное голосование по поправкам состоялось 1 июля 2020 г. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против – 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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