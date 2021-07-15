Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

Поправки в Конституцию, принятые в 2020 г., дали возможность Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания. Всенародное голосование по поправкам состоялось 1 июля 2020 г. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против – 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.