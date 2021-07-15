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Верховная рада поддержала отставку Авакова

Ведомости

Верховная рада Украины сегодня поддержала отставку Арсена Авакова с должности главы министерства внутренних дел (МВД) Украины. Трансляцию заседания вел местный телеканал 5.UA на Youtube. За уход министра проголосовал 291 народный депутат. Минимум при этом составляет 226 голосов.

О том, что Аваков написал заявление об отставке, стало известно вчера. До этого, в июне прошлого года, в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении. Документ был внесен фракцией «Голос», его подписали 55 депутатов.

Аваков возглавил украинское МВД во время внутреннего политического кризиса в 2014 г. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста экс-президента Украины Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского.

Сам Зеленский предложил назначить главой МВД председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского. Тот, в свою очередь, рассказал журналистам, что ответил на предложение главы государства согласием, что стало «самым сложным» решением в его жизни.

Ранее по теме: Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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