Верховная рада поддержала отставку Авакова
Верховная рада Украины сегодня поддержала отставку Арсена Авакова с должности главы министерства внутренних дел (МВД) Украины. Трансляцию заседания вел местный телеканал 5.UA на Youtube. За уход министра проголосовал 291 народный депутат. Минимум при этом составляет 226 голосов.
О том, что Аваков написал заявление об отставке, стало известно вчера. До этого, в июне прошлого года, в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении. Документ был внесен фракцией «Голос», его подписали 55 депутатов.
Аваков возглавил украинское МВД во время внутреннего политического кризиса в 2014 г. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста экс-президента Украины Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского.
Сам Зеленский предложил назначить главой МВД председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского. Тот, в свою очередь, рассказал журналистам, что ответил на предложение главы государства согласием, что стало «самым сложным» решением в его жизни.