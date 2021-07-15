В Кремле исключили наличие сомнений в территориальной целостности Украины
Кремль официально не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, не следует рассматривать статью Владимира Путина об украинской истории как заявку на территориальные претензии, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. И никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», — сказал он.
Песков пояснил, что в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России Владимир Путин говорил «о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах». Сам материал он назвал «весьма резонансным» и широко обсуждаемым в экспертной сообществе.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что эксперты вольны обсуждать статью «так, как они хотят». Он указал, что Украине не нужно рассматривать экспертные заявления как территориальные претензии со стороны России.
Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» 12 июля. Президент назвал ее аналитическим материалом, где он оценил, как формировались оба государства на протяжении веков и каковы отношения между ними. Глава государства пояснил, что сейчас «складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». Путин также выразил обеспокоенность в связи с активной работой по проекту «анти-Россия» на Украине.