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В Кремле исключили наличие сомнений в территориальной целостности Украины

Ведомости

Кремль официально не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, не следует рассматривать статью Владимира Путина об украинской истории как заявку на территориальные претензии, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. И никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», — сказал он.

Песков пояснил, что в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России Владимир Путин говорил «о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах». Сам материал он назвал «весьма резонансным» и широко обсуждаемым в экспертной сообществе.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что эксперты вольны обсуждать статью «так, как они хотят». Он указал, что Украине не нужно рассматривать экспертные заявления как территориальные претензии со стороны России.

Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» 12 июля. Президент назвал ее аналитическим материалом, где он оценил, как формировались оба государства на протяжении веков и каковы отношения между ними. Глава государства пояснил, что сейчас «складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». Путин также выразил обеспокоенность в связи с активной работой по проекту «анти-Россия» на Украине.

Ранее по теме: Минкульт Украины не увидел оригинальности в исторической статье Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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