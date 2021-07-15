В Кремле исключили наличие сомнений в территориальной целостности Украины

Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» 12 июля. Президент назвал ее аналитическим материалом, где он оценил, как формировались оба государства на протяжении веков и каковы отношения между ними. Глава государства пояснил, что сейчас «складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». Путин также выразил обеспокоенность в связи с активной работой по проекту «анти-Россия» на Украине.