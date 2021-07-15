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В Кремле опровергли статью The Guardian о вмешательстве в американские выборы

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг «Ведомостям» информацию из The Guardian о якобы подписанном на заседании российского Совбеза межведомственном плане по вмешательству в выборы в США в 2016 г.

«Нет, это все неправда», — ответил Песков на вопрос, правда ли, что, как пишет The Guardian, в январе 2016 г. на заседании российского Совбеза был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу и что по итогам заседания был подписан межведомственный план по вмешательству в американские выборы.

Британское издание уточнило, что соответствующий доклад якобы представил Владимир Симоненко — начальник экспертного управления президента. В нем, как утверждается в сегодняшней публикации The Guardian, отмечалось, что избрание «психически нестабильного» Трампа приведет к «социальным беспорядкам» в США и ослаблению позиций американского руководства на переговорах с Россией. Поэтому трем неназванным российским силовым ведомствам якобы была дана команда способствовать приходу Трампа к власти через манипуляции американским общественным сознанием.

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. В то же время прокурор заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью социальных сетей и взлома почтовых серверов Демократической партии. Москва неоднократно отрицала обвинения американской стороны, называя их бездоказательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных