Захарова ответила на слова Борреля об ответственности всех стран за ситуацию в Афганистане
Запад сначала сам создал проблему в Афганистане, а затем стал искать ответственных за нее, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Набрался смелости, обвел всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане — общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» заявил, что ответственность за происходящее сейчас в Афганистане является общей. Он отметил, что в дальнейшем сотрудничество государства со странами Европейского союза (ЕС) будет строиться на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.
По решению президента США Джо Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Американские военные находились в стране с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России). На данный момент войска выведены более чем на 95%. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).
На фоне вывода американских войск ситуация в Афганистане ухудшилась. Правительственные войска начали терять контроль над афганскими регионами.