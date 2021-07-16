Захарова ответила на слова Борреля об ответственности всех стран за ситуацию в Афганистане

По решению президента США Джо Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Американские военные находились в стране с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России). На данный момент войска выведены более чем на 95%. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).