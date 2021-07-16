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Захарова ответила на слова Борреля об ответственности всех стран за ситуацию в Афганистане

Ведомости

Запад сначала сам создал проблему в Афганистане, а затем стал искать ответственных за нее, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Набрался смелости, обвел всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане — общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» заявил, что ответственность за происходящее сейчас в Афганистане является общей. Он отметил, что в дальнейшем сотрудничество государства со странами Европейского союза (ЕС) будет строиться на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.

По решению президента США Джо Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Американские военные находились в стране с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России). На данный момент войска выведены более чем на 95%. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).

На фоне вывода американских войск ситуация в Афганистане ухудшилась. Правительственные войска начали терять контроль над афганскими регионами.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала планы США эвакуировать помогавших им афганцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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