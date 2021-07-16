В проект Конституции Белоруссии внесли ограничение президентских сроков
«Круглый стол демократических сил» (КСДС) 16 июля опубликовал итоговый проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии. Проект подготовила комиссия, созданная президентом республики Александром Лукашенко.
В предложенных поправках предлагается ограничить число президентских сроков. Проект ст. 81 Конституции гласит, что президент избирается сроком на пять лет, при этом одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. В действующей Конституции Белоруссии таких ограничений нет, такие поправки были одобрены на референдуме в 2004 г.
При этом предлагается повысить возраст потенциального президента. Сейчас им может быть человек, старше 35 лет, проект предполагает, что этот пост может занять человек не моложе 40 лет. Президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он должен не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Планируется, что проект Конституции будет утвержден 21 июля. Итоговый проект должен быть у президента не позднее 1 августа. Референдум по поправкам в Конституцию запланирован на январь — февраль 2022 г.
В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».