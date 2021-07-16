Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В проект Конституции Белоруссии внесли ограничение президентских сроков

Ведомости

«Круглый стол демократических сил» (КСДС) 16 июля опубликовал итоговый проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии. Проект подготовила комиссия, созданная президентом республики Александром Лукашенко.

В предложенных поправках предлагается ограничить число президентских сроков. Проект ст. 81 Конституции гласит, что президент избирается сроком на пять лет, при этом одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. В действующей Конституции Белоруссии таких ограничений нет, такие поправки были одобрены на референдуме в 2004 г. 

При этом предлагается повысить возраст потенциального президента. Сейчас им может быть человек, старше 35 лет, проект предполагает, что этот пост может занять человек не моложе 40 лет. Президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он должен не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. 

Планируется, что проект Конституции будет утвержден 21 июля. Итоговый проект должен быть у президента не позднее 1 августа. Референдум по поправкам в Конституцию запланирован на январь — февраль 2022 г.

В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи». 

Ранее по теме: Референдум по Конституции Белоруссии может состояться зимой 2022 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных