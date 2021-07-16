В проект Конституции Белоруссии внесли ограничение президентских сроков

При этом предлагается повысить возраст потенциального президента. Сейчас им может быть человек, старше 35 лет, проект предполагает, что этот пост может занять человек не моложе 40 лет. Президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он должен не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.